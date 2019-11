Selena Gomez se presentará en los AMA 2019

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez está preparada para subir al escenario en los AMA de 2019, marcando su primera actuación televisada después de dos años.

Se espera que la famosa interprete sus nuevos temas, los cuales lanzó hace una semana y que aún tiene emocionados a sus seguidores.

Selena se une a su mejor amiga Taylor Swift, quien también se presentará en el escenario para actuar y recibir el Premio Decade.

La joven de 27 años honró a los AMA con su presencia en 2017, donde no solo actuó en vivo por primera vez en más de un año, sino también por primera vez desde que recibió un trasplante de riñón. Un año antes, Selena marcó su regreso al centro de atención al asistir a los AMA después de tomarse meses libres para concentrarse en su salud física y mental.

Selena Gomez performera aux AMAs le 24 Novembre ✨ pic.twitter.com/dJPWZcGNKP — Selena Gomez Source (@SelenaSourceFR) November 1, 2019

Ahora en otro punto de inflexión en su vida personal y profesional, es hora de que Selena continúe con su regreso épico.

En una entrevista reciente con Ryan Seacrest, la ex chica Disney reflexionó sobre lo que pasaba por su cabeza mientras escribía la balada de ruptura "Lose You to Love Me".

"También es más hermoso para mí porque sé exactamente dónde estaba cuando lo escribí y cómo me sentía", dijo Gómez, y agregó que no habría podido lanzarlo en el momento en que lo escribió. "Absolutamente no. Eso no habría sucedido. Me tomó mucho tiempo superarlo. Pero, ¡ahora es divertido! ¡Estoy sonriendo! Es genial".

Los American Music Awards 2019 se llevarán a cabo el domingo 24 de noviembre y se transmitirán por ABC a las 8 p.m. EST.