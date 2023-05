Selena Gómez no asistió al Met Gala; se filtraron fotografías falsas

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde del 2 de mayo, se difundieron en Twitter dos supuestas fotografías de Selena Gómez que parecían mostrarla en el Met Gala, el evento de moda más importante del año.



En las imágenes, la cantante de 30 años lucía un deslumbrante vestido azul transparente con cuencas y una abertura. La noticia se difundió rápidamente volviéndose viral. Sin embargo, después de un rato se comprobó que todo era un montaje y que las imágenes habían sido editadas en Photoshop.



Entre los detalles que ayudaron a reconocer la falsedad de las imágenes, estaba el vestido. Pues este era el mismo atuendo que usó la actriz Lily James en la Met Gala del año pasado. Si bien el color original era bígaro, en las imágenes recientes se editó en un tono azul más fuerte. También pudieron identificarse diferentes tonos de piel en las zonas alrededor del cuello y hombres de la artista.

Selena Gómez no asistió al evento ni dio ninguna declaración por su ausencia

Antes de la ceremonia, Selena estuvo muy activa en redes sociales promocionando su línea de cosméticos “Rare Beauty” y el ecosistema de fitness mental, “Wondermind”.

Hasta el momento, la ex actriz de Disney no ha dado ninguna declaración con respecto a su reciente ausencia, pero sus seguidores suponen que debe estar descansando tras el fin de la filmación de la tercera temporada de su serie, Only Murders in the Building. En dicho programa comparte pantalla con la 3 veces ganadora al Oscar, Meryl Streep.

Luego de su participación en el Met Gala del 2018, los seguidores de Selena Gómez tenían grandes expectativas de verla de nuevo en el evento. A pesar de esto, la cantante no acudió, formando parte de la lista de famosos que decidieron no asistir.



