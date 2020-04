Seguidores de Frida Sofía le expresan su solidaridad tras escándalo con su madre

Los fanáticos de Frida Sofía le expresaron su soladaridad luego del impasse registrado con su madre Alejandra Guzmán, donde incluso la cantante tuvo que enviar un comunicado público aclarando lo que ocurrió.

Hace poco un medio de circulación nacional reveló que Alejandra Guzmán entregaba a Frida Sofia la cantidad de 240 mil pesos mensuales y obtener otros beneficios materiales. Guzmán desmintió esto por completo.

También Frida Sofia aseguró que su madre estuvo rodeada de personas que le robaban, la drogaban y la emborrachaban. Alejandra en el mismo comunicado respondió a esto: "Soy un persona que no oculto mis errores ni adicciones, las cuales día a día trabajo para estar mejor y gracias a Dios estoy en sobriedad y con salud"

Frida compartió dos fotos una cuando estaba pequeña con un bigote de leche y otra con su abuelo, en ambas escribió mensajes dirigido a sus detractores. "Y aquí que ven? Ya que les fascina opinar.. #pachecaynoporgusto" y "Aquí el señor Guzman con “la pend*a” de su nieta ... #quelindafamilia #hablolaverdad #nomecallomás"

A esto sus fanáticos le escribieron:

"No caigas en provocaciones nena. Nosotros no escogemos la familia que nos toca,pero si podemos decidir por salud mental alejarte de ellos como si no lo fueran. Que sean tu sangre no quiere decir que te quieran o que sirvan para tu vida. Lucha,sal adelante como lo estás haciendo sin darle el poder a nadie de molestarte.", "Ay mi niña preciosa, has sufrido mucho, Dios te bendiga",

". Por qué nadie de tu familia trata de ponerse en tu lugar que egoísmo." "Casi no te comento, pero te sigo y opino q eres una guerrera con un corazón valiente Dios te bendiga y te acompañe siempre".