Sebastián Rulli habla de su relación con “El Güero” Castro

MÉXICO.- A varios años de la polémica que vivieron Angelique Boyer y Sebastián Rulli tras gritar a los cuatro vientos su amor, sobre todo porque se dijo que la actriz terminó su romance con José Alberto “El Güero” Castro para andar con él, ahora el argentino habla de su relación con el productor mexicano.

Durante el programa “Confesiones”, Rulli confesó: “A mí lo único que me importaba era que él me juzgara y bueno si me juzgó no tuve chance tampoco de poder platicar con él porque no tuve esa oportunidad”.

Luego de que Rulli trabajara en algunos melodramas junto a Angelique bajo la producción de Castro, tiempo en que la actriz y el hermano de Verónica Castro eran pareja, el histrión contó que después de aceptar su romance con Boyer, su trato con el productor terminó.

“De su parte sí (se acabó ahí). Pero yo lo quiero muchísimo y lo respeto y de verdad me da mucho gusto saber que le va bien”, manifestó.

No obstante, Sebastián aprovechó la entrevista para manifestar su deseo de hablar con el ejecutivo de Televisa y aclarar las cosas, a pesar de que se siente en paz con su decisión. “Ojalá algún día podamos platicar, pero yo estoy muy tranquilo y yo sé que si él quisiera conmigo cuenta”.