Sebastián Adame recuerda accidente que sufrió con su familia donde casi pierden la vida

MÉXICO.- El hijo menor de Alfredo Adame, Sebastián, recuerda cuando acompañado con su madre y hermano mayor sufrieron una aparatoso accidente automovilístico.

En 2017, Sebastián, Mary Paz Banquells, su madre y Diego su hermano, viajaban por la carretera Celaya-Guanajuato, cuando el auto que manejaba su hermano se volteó.

“Me morí como unos dos minutos en la ambulancia, porque fue un golpe muy fuerte, salí volando de la camioneta, caí 8 metros adelante de donde quedó la camioneta volteada”, recordó.

El hijo del conductor contó en entrevista que solo recuerda ver todo negro y después despertar en el hospital.

“Me acuerdo haberme sentido como en un vacío todo negro, flotando, pero no recuerdo haber visto otra cosa, eso es lo único que me acuerdo, ya luego me desperté en el hospital”, explicó.

Además, Adame asegura que tras ese accidente decidió cambiar su vida, por lo que comenzó a hacer dieta y ejercicio.

En dicho año, Sebastián pesaba 105 kilos de peso y los médicos le dijeron que su sobrepeso había “amortiguado la caída”, ya que la grasa de su cuerpo sirvió como un “escudo de protección” para huesos y órganos.