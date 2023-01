Se van contra Shakira en hilo viral de Twitter: "tu dinero y poder no compran tu estado emocional"

ESTADOS UNIDOS.- Shakira hace unas horas dio a conocer su colaboración musical con Bizarro Music Sessions #53, donde mandó fuertes indirectas a su expareja Gerard Piqué.



La cantante colombiana causó revuelo en redes sociales, debido a la fuerte letra de la canción donde también arremetió contra Clara de Chía actual pareja del futbolista.



Sin embargo una usuaria en Twitter @NoorAlamarty que “criticó” la posición de Shakira, debido a que consideró que no estaba “empoderante” usar el morbo para incluso irse en contra de otra mujer.



Además la joven señaló que era importante aceptar los caminos y el estado emocional de lo que se siente ante las situaciones de la vida y no utilizar una ruptura para señalar a la otra persona que en su momento quiso.

1. Shakira se cosifica y cosifica denigrando a la nueva pareja de su ex bajo la frase de “cambiar un Rolex por un Casio”. Somos humanas no objetos. No hay nada de empoderante en usar el morbo para ser ruin y machista con otra mujer porque ocupa tu lugar. Hay que saber irse. �� pic.twitter.com/kjeyGRWFtv

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.” No Shakira, tu dinero y tu poder no compran tu estado emocional, tampoco suple tu dolor hablar de una mujer que tiene derecho a estar con quien quiera porque la gente no es de nadie. Una mujer con una intimidad reventada ya” comentó en la publicación.