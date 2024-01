Se revela el póster de "Challengers", la esperada película de Luca Guadagnino

ESTADOS UNIDOS.- "Challengers" de Luca Guadagnino fue una de las películas más esperadas del 2023, pero se ha convertido en una de las más anticipadas del 2024 debido al aplazamiento de su estreno causado por la huelga de escritores y actores en Hollywood.

Zendaya, la protagonista, ha revelado el primer vistazo al póster de la película, donde se reflejan en sus lentes de sol los otros dos protagonistas: Josh O'Connor y Mike Faist.

"Challengers" narra la historia de Tashi Duncan, interpretada por Zendaya, una ex prodigio del tenis convertida en entrenadora. Casada con un campeón en mala racha, interpretado por Mike Faist, la trama da un giro cuando Tashi se enfrenta a su ex mejor amigo y ex novio, Patrick, interpretado por Josh O’Connor.

La película explora la competitividad en el deporte y los matices de un complicado triángulo amoroso, ofreciendo una narrativa audiovisual compleja a cargo del director Luca Guadagnino.

Finalmente, la película se estrenará el 26 de abril de 2024 a nivel mundial, después de haber sido originalmente programada para septiembre de 2023.

Aquí te dejamos el tráiler: