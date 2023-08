Alejandro Sugich estrena en Amazon Prime la película "El extraño caso del fantasma claustrofóbico"

Hermosillo, Sonora.- El día de ayer, 25 de agosto, se estrenó en Amazon Prime Video la película "El extraño caso del fantasma claustrofóbico", dirigida por el sonorense Alejandro Sugich.

La cinta se basa en la novela del mismo nombre, escrita por Hortensia Moreno, y presenta un elenco compuesto por actores adolescentes como Lukas Urkijo, Ana Emilia y Fausto Espejel en los roles principales. Además, cuenta con la participación de reconocidas figuras como Dominika Paleta, Danae Reynaud y Rodrigo Cachero.

La historia se centra en Nikolaj (Nico) y su hermano, quienes notan la presencia de un fantasma encerrado dentro de su clóset, el cuál les ordena irse de su casa. Con ayuda de Ximena, su compañera de escuela, tratarán de expulsar al fantasma y averiguar todos los misterios que rondan su muerte.

Lo que comienza como una curiosa investigación se convierte en un viaje a través de la historia, llevándolos a explorar los eventos trágicos de los sismos de septiembre de 1985. Entre la interacción con el mundo espectral y la inmersión en el pasado, los protagonistas aprenden a reconciliar las dificultades del ser etéreo con sus propias vidas.

Mi suegra me dio este libro y desde el título me pareció diferente e interesante. Me recuerda los años ochenta, las películas de Chabelo y El Santo, este tipo de aventura muy mexicana. Le agregué toda la influencia que traigo del cine que me gustaba de niño, las películas de Zemeckis y Spielberg, quise darle esa vibra.”