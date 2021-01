“Se me echaron encima”: Pepillo Origel reafirma que los Fernández se vacunaron contra el Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las críticas y ataques en redes sociales, Pepillo Origel reafirmó que Vicente Fernández, junto a su hijo Alejandro “El Potrillo” y Gerardo Fernández, ya se vacunó contra el Covid-19.

A través de su canal de YouTube el periodista no sólo volvió a confirmar lo dicho hace dos semanas, sino que dijo que debido a eso “se le echaron encima.

Se me echaron encima todos por andar diciendo que ya se aplicaron la vacuna. Ya vienen todas las causas, el por qué y cómo se vacunaron. Se lo mandé también a los Fernández y ya no me contestaron”, dijo Pepillo.

Reveló que recibió la llamada de Gerardo Fernández, pidiéndole que desmintiera la noticia, algo a lo que se habría negado.

“Para esto Gerardo Fernández me habló y me dijo ‘desmiéntelo’, y le dije ‘no lo voy a desmentir’. En primer lugar porque van a decir que los Fernández me callaron la boca y en segundo lugar que qué pocos pantalones tengo, entonces no me callo”, contó el conductor de espectáculos.

Y aclaró que con esto no buscaba hacer daño a la dinastía Fernández, pues comentó aquello sin pensar que pudiera perjudicar a alguien.

“Lo dije, pero no se me hizo nada del otro mundo, qué bueno que se vacunaron, ¿por qué no decirlo? Es como cuando a alguien le da Covid y no quiere decirlo a nadie, bueno, es lo que nos está pasando a todo el mundo”, comentó.

El motivo por el que las personas criticaron a la familia Fernández por recibir la vacuna, es que el actual plan de la Secretaría de Salud es que los primeros en vacunarse sean quienes están en la primera línea de defensa contra el coronavirus, es decir, doctores, enfermeros, trabajadores de hospitales, químicos y más.