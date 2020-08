Se lanzan contra Madonna por su colaboración con Dua Lipa

Una de las colaboraciones más esperadas para los amantes de la música por fin llegó. Dua Lipa estrenó el remix de su canción "Levitating", el cual cuenta con la participación de Madonna, Missy Elliott y la dj The Blessed Madonna.

En poco más de tres horas, el tema ya acumuló más de 250 mil visitas y se ha vuelto tendencia en redes sociales.

Sin embargo, no fue del agrado de todos los seguidores de la cantante británica, ya que para muchos ha sido una gran decepción.

A través de Twitter, los internautas dejaron ver sus impresiones sobre la canción, la cual generó opiniones divididas.

"Dua Lipa sólo tenías que meter las voces de Madonna y Missy Elliot en la versión original, bebé, solo tenías que hacer eso", escribió la usuaria Fanny Rocha.

La creatividad de las personas trajeron la famosa caricatura Los Padrinos Mágicos para que describiera los últimos trabajos de la reina del pop.

Dua Lipa, esto era lo que realmente me esperaba del Levitating remix con Madonna, esto suena mil veces mejor que lo que hizo la Blessed Madonna esa. pic.twitter.com/UsDoiSLMIg — callmealex :) (@alex_herrer123) August 13, 2020

Con esta colaboración, muchos seguidores a la música pop consideran que Madonna ya no tiene creatividad como la tuvo en su apogeo.

Pero las criticas no fueron negativas en su totalidad. Varios internautas defendieron la canción y aseguran que la intérprete de temas como "Hung Up" y "La Isla Bonita" no tiene que mostrarle algo a nadie.

"Madonna representa el ayer, el ahora y el mañana de un modo de hacer pop que ha trascendido décadas. Tras más de 40 años siendo la única dama de la música mainstream que sigue en plena forma, lecciones a Madonna pocas. No tiene nada que demostrar a nadie", escribió el usuario Monguerking.

Bien hecho Dua Lipa, con el remix de Levitating, ahora todos sabemos que Madonna ya no sirve. pic.twitter.com/dZrl1F5C5G — Alejo Barragán S. (@ALEJOBARRAGANS) August 13, 2020

Además, aseguraron el que objetivo de un remix es sonar diferente a su versión original, no igual.

"Pues el remix de Dua Lipa, Madonna y Missy Elliottde Levitating está bueno. A ver gente, es un remix. ¿Por qué esperan que suene igual a la original? ¿Los mal acostumbraron las raperas flojas de la década con esos "remix" que constan de copiar y pegar un rap a la mitad?" argumentó el usuario Dan.

Madonna representa el ayer, el ahora y el mañana de un modo de hacer pop que ha trascendido décadas. Tras más de 40 años siendo la única dama de la música mainstream que sigue en plena forma, lecciones a Madonna pocas.

Además de estas dos figuras de la música, Dua Lipa contará en las nuevas versiones de sus más recientes canciones con otros invitados de primer nivel, como el productor y compositor Mark Ronson y la cantante Gwen Stefani, ambos en una nueva entrega de "Physical", uno de los grandes éxitos de "Future Nostalgia".

Según sugiere un comentario de la propia Dua Lipa a un seguidor, además de estas colaboraciones podría haber material inédito en ciernes, bien como parte de este relanzamiento o de un disco "caras B" de "Future Nostalgia".

Pues el remix de Dua Lipa, Madonna y Missy Elliott de Levitating está bueno.



La publicación de este álbum el pasado 27 de marzo, en pleno confinamiento pese a ser uno de los discos más esperados del año, lo ha convertido en un trabajo ya icónico y todo un éxito para su autora gracias a temas como "Break My Heart".

Llegó tras la publicación del previo "Dua Lipa" (2017), que ya convirtió a su intérprete y coautora en una de las nuevas grandes voces de la escena pop global, con numerosos temas de éxito, como "New Rules".