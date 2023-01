Se filtra video de Anne Hathaway bailando en el after

PARIS, Francia.- Tal como era de esperarse, la semana de la moda en París consiguió deslumbrar debido a los lujosos y extravagantes vestuarios de las más prestigiosas marcas de moda.

Entre las celebridades que destacaron por sus elecciones para el evento, destacó la actriz Anne Hathaway, quien utilizó un minivestido de animal print a juego con medias y zapatos de la firma de Valentino.

No obstante, robó miradas y no solo por el desfile de Alta Costura, sino porque se filtró un video de ella bailando en el after party de la reconocida marca de moda.



Anne Hathaway ha protagonizado películas como "El diario de la princesa", "De amor y otras adicciones", "Los miserables", "Pasante de moda", entre muchas otras, pero parece ser que su papel como Andrea Sachs en "El diablo viste a la moda" está cobrando más sentido en la vida real.

Su belleza continúa deslumbrando a sus fans



La actriz de 40 años continúa viéndose espectacularen cada una de sus apariciones en público y ha demostrado que hasta con un look natural luce fabulosa.



Recientemente en Instagram, publicó una foto en la que aparentemente no tiene filtros ni maquillaje, la publicación alcanzó más de tres millones de vistas y los usuarios reconocieron su belleza en los comentarios.



De acuerdo con algunos medios como GlamStar, posterior al desfile de alta costura de Valentino, hubo una fiesta a la que acudieron varias celebridades.



Una de ellas fue Hathaway que bailó, acompañada de su esposo Adam Shulman, al ritmo de la canción "Lady Marmalade" interpretada por Christina Aguilera.



En no más de cinco segundos, logró alcanzar millones de vistas y los internautas reaccionaron con halagos y hasta con memes.

