“Se escapaban”: Violeta Isfel revela detalles sobre la relación de Danna Paola y Eleazar “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- Bastante se ha rumorado de que Danna Paola pudo haber vivido violencia por parte de Eleazar “N”, quien fuera su novio cuando apenas ella era una adolescente y él ya era un adulto.

Esto, después de que en octubre de 2020, el actor de 34 años de edad, fuera denunciado por su prometida de haberla golpeado brutalmente, por lo que al presentar las pruebas suficientes ante el Ministerio Público de la Ciudad de México, Eleazar recibió prisión preventiva por parte de un juez.

Una vez que se hizo un escándalo mediático, varias mujeres que dijeron ser ex parejas de la estrella juvenil, aseguraron que en su momento, también habían sido víctimas de violencia por parte de quien fuera su pareja, pero ninguna de ellas puso la denuncia formalmente.



La relación con Danna Paola

La controversia se incrementó al recordar que se había mencionado, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, que cuando el también cantante salía con la actriz de “Élite”, ella había comentado en alguna ocasión que el joven era bastante aprensivo y asfixiante con ella, razón por lo que lo había terminado.

Incluso, se llegó a rumorar que hubo un jaloneo entre ambos y ella presentaba hematomas en uno de sus brazos.

De acuerdo a publicaciones anteriores, Danna Paola y Eleazar tuvieron una relación sentimental en 2009, la cual surgió cuando ambos participaban como actores en la telenovela “Atrévete a Soñar”, de Televisa, y ella tenía en ese entonces 14 años de edad, mientras que él 24.

La actriz Violeta Isfel fue compañera de ambos y reveló a varios medios de comunicación que Eleazar “N” nunca presentó indicios de violencia, además que no ponía mucha atención a la pareja, ya que los tiempos de descanso aprovechaba para llamarle a su hijo pequeño.

Ni yo, que estaba tan cerquita de ellos, sabía que tenían un tipo de relación cercana. Todos estábamos sumergidos en trabajar y los ratitos que tenía libres le hablaba a mi hijo. Se escapaban, ellos se escapaban. Que a nosotros nos constara, no. Yo nunca los vi besarse. Que sí se nos perdían porque eran adolescentes, pues claro. Te puedo decir que yo tenía sospechas, más no me consta que haya tenido una relación con él”, declaró la actriz.