Se disculpa Lupillo Rivera con Belinda y Christian Nodal y les desea que ‘sean felices’

Ciudad de México.- Lupillo Rivera abrió su corazón y como nunca antes habló de toda la controversia que se generó luego de que Belinda y Christian Nodal confirmaran su relación sentimental.

Durante la entrevista que brindó al programa Despierta América, el llamado “Toro del Corrido” fue cuestionado por los memes que surgieron sobre su supuesta reacción ante el romance de Beli y Nodal, a lo que con una sonrisa contestó: “no tengo mucho qué decir de esa onda…”.

Sin embargo, al hablar seriamente sobre el nuevo amor de la cantante y actriz, quien fue su pareja el año pasado durante la emisión de La Voz… México, tal como ahora sucede con Christian, el hermano de Jenni Rivera manifestó:

“Lo único que puedo decir es pedirles una disculpa tanto a Belinda como a Nodal porque creo que esta nota la están llevando a otros extremos, yo creo que hay que dejarlos disfrutar de su romance, de su relación, de su amor, y hay que dejarlos que sean felices… de mi parte yo la verdad les deseo lo mejor del mundo, yo ahorita me encuentro muy bien en mi vida personal y en mi vida profesional estamos queriendo salir adelante”.

No obstante, el cantante le volvió la sonrisa cuando Alan Tacher le preguntó sobre su tatuaje de Belinda y lo que haría con él, pues con una carcajada contestó: “voy a subir a mis redes sociales ya cuando pase (todo este alboroto), voy a subirlo a mis redes sociales”.

Por otro lado, cabe señalar que Lupillo desmintió tener un nuevo romance, incluso asegura no conocer personalmente a la joven con la que se le ha relacionado en los últimos días.

“No es mi novia, no conozco yo a esa muchacha, si quiera está aprovechando publicidad la muchacha, yo la conocí a través de los chismes y de los programas, pues porque me puse a buscarla, dije ‘déjame ver si esta guapa o no’…, si esta muy hermosa pero no, no la conozco. Novia no tengo”, declaró.

Video: