Se defiende mamá de Christian Nodal de críticas y asegura que está enferma

Tijuana, BC.- Así como felicitaron a Silvia Cristina Nodal, mamá de Christian Nodal por su nuevo look, hubo quienes se le fueron a la yugular, pero ella se defendió tras confesar que está enferma.

Desde el año pasado, la sonoronense, quien también gusta del canto, ha tenido varias recaídas y todo parece indicar que es cáncer, por el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram al defenderse de malos comentarios.

“Es triste ver cuando gente que juzga por juzgar he recibido críticas buenas, malas hasta homofóbicas”, destacó Nodal.

La mamá del cantante se mostró con un look de cabello corto, teñido de rosa y accesorios que le daban un tono roquero, donde todos creyeron que era un cambio de look, cuando no es así.

“Lo mío es una lucha donde agradezco a Dios para que me dé fuerza día a día de seguir luchando con Alegría y amor, gracias a Dios mi autoestima es grande.

“Tal vez llegue a quedar sin un solo cabello, tal vez no, pero mi felicidad no depende de ello”, puntualizó.

Señaló que los seres humanos son más que un look o cualquier estereotipo, invitó a amarse tal cual y respetar a los demás.

“Uno nunca sabe cuál es su lucha de cada día”, finalizó.

Cristina Nodal siempre lucia su larga cabellera, se corre el rumor de que podría padecer cáncer, pero ella no lo ha confirmado como tal.