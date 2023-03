Se defiende Rafa Sarmiento tras ataques por mala traducción en los Premios Óscar

Debido a la mala traducción de TNT de los premios Oscar en 2023, Rafael Sarmiento se encontró en el centro de atención. Se salvó de los ataques y volvió a ser tendencia en las redes sociales debido a esta circunstancia.

El conductor mexicano se defendió de las abrumadoras críticas que recibió tras su participación en la ceremonia de los Premios Óscar a través de las redes sociales; sin embargo, también aprovechó la entrevista que sostuvo con el periodista Javier Poza para aclarar la situación.

Hay muchos eventos donde la traducción está dividida entre todos los que participamos ahí […] Pero para el Óscar y dado el volumen de nominados […] se tomó la decisión simplemente de que yo tomara nada más los comentarios y me enfocara en los comentarios, y me relevaba, por así decirlo, de la parte de traducción, y de esa forma es en la que hemos estado trabajando”, inició el presentador.

Sobre el incidente televisivo, Rafael detalló: “El domingo pasado tuvimos una situación muy penosa, sí, es cierto, nuestro traductor no iba fino, no estaba concentrado, podría decirte, vivió un momento muy duro. Llevamos trabajando con él casi 4 años, es un chico súper profesional, ha trabajado para muchas cadenas […] él vive en Miami, es residente en Estados Unidos, entonces te imaginarás que tiene toda la capacidad con la lengua, es realmente bueno y es un profesional de pies a cabeza. Sin embargo, el domingo para él fue un día muy malo, porque todos tenemos días malos […] él además pasaba una situación personal y no muy cómoda que lo descolocó un poco, la gente no tiene por qué saber ni mucho menos solapar, soportar esto, porque hay que separar toda esta parte personal de lo profesional, pero yo puedo decirte que es un profesional de pies a cabeza y que sí, es cierto que tristemente el domingo no estuvo fino, y no estuvo fino desde el principio. Tampoco vamos a justificar lo que todo mundo pudo ver y escuchar”.

Al respecto de las críticas en su contra, el también esposo de Jimena Pérez ‘La Choco’, manifestó: “Se me dejaron ir contra mí en redes sociales, recibí muchos insultos, muchas observaciones, ya sabes cómo la distancia, el anonimato envalentonan hasta a los más cobardes, entonces se hace un festín de reclamos, yo simplemente dije ‘yo no estoy traduciendo, ahórrense el odio, yo no estoy traduciendo y listo’, y esa fue la situación. Después fue retomada por algunos medios, en esta bonita tradición de hacer leña del árbol caído”.

Finalmente, el conductor de televisión destacó que más allá de lo que se pueda pensar de su actitud, lo único que deseaba hacer era recalcar que su trabajo en el evento fue el adecuado.

“Ni siquiera me interesó desviar el odio, simplemente y también tener el derecho de decir, oigan, no soy yo, o sea díganme lo que quieran de lo que hago yo, pero los reclamos que me están dando, departamento equivocado, y eso fue lo que pasó”, expuso al respecto.