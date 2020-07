Se cuelga el letrero de 'Se vende' en casa de Aislin Derbez y Mauricio Ochmann

LOS ANGÉLES, California.- Una de las separaciones que más dolió en el medio artístico fue la de Aislin Derbez y Mauricio Ochmann para ser oficial que la pareja ya no volverá a estar juntos después de dar a conocer la venta de su casa en Sherman Oaks, California.

La pareja había decidido comprar la vivienda en diciembre del 2019 por la cantidadad de dos millones, doscientos veintinueve mil dolares.

El programa Chisme No like se encargó de difundir la información pero hasta este momento la pareja no ha dado ninguna declaración al respecto.

Las fotografías que difundió la periodista Nelssie Carrillo se puede ver como la casa cuenta con increíbles recámaras, sala, estancia, alberca y jardín.

La habitación de la pareja está decorada en madera, con una cama gran y sala de estar, además de estar enseguida del jardín.

Anteriormente Mauricio Ochmman declaró para Telemundo que la relación que mantiene con Aislin es sana y con mucho cariño, quienes han estado criado con amor a Kailani.



Con información La Opinión