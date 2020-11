"Se comprobó que Aída Cuevas tenía la razón": Guillermo Pous

El abogado de la cantante regional Aída Cuevas asegura que una de las razones por las que este martes decidió acudir a los juzgados a otorgar el perdón ante la justicia a su hermano Carlos, es que finalmente se comprobó de manera legal que ella tenía la razón en la demanda que interpuso por violencia intrafamiliar.

Hace seis meses Aída inició el trámite en contra de Carlos Cuevas por maltrato en la modalidad psicoemocional. Todo sucedió a partir de una burla que el cantautor hizo públicamente donde aseguró que a él no le constaba la afirmación que había hecho su hermana sobre que Juan Gabriel le pidiera matrimonio. El pleito siguió luego de que la carta de la demanda se hiciera pública y el intérprete de "Perdón" contrademandara por haberle provocado amenazas y acoso.

"Además de habérsele reconocido y concedido la razón por el examen pericial psicológico que existió en donde se acreditaba que había sido víctima de abusos y violencia psicoemocional por parte de su hermano, doña Aída decidió otorgar este perdón para darle vuelta a la página y olvidarse de este momento y de esta persona", afirmó Guillermo Pous.

Aunque hasta el momento los hermanos no se han encontrado para hablar de frente, el abogado no descarta la posibilidad. Aún quedan abiertas las carpetas de investigación de parte de Carlos no sólo hacía Aida, sino también hacía el propio abogado Pous, por intimidación y al representante legal de Pous, Alfonso Arnáez.

"Por lo menos doña Aida se queda contenta de que se le reconoció que efectivamente existía ese abuso sustentado en este dictamen pericial y por otra parte haber demostrado que no tenía nada más en contra de él más allá de demostrar que él mentía y que Aida tenía la razón".

Mientras tanto, el abogado está dispuesto a dar seguimiento a las denuncias de Carlos Cuevas, que considera, sólo son una forma de llamar la atención.

"Primero me denunció por amenazas en una carta que según él, yo di a conocer a la opinión pública y dijo que se necesitaba mucho más que una carta para que él se sintiera intimidado y ahora resulta que el señor me salió muy frágil y que siempre sí se sintió ofendido", dijo.

"Yo sé que él busca reflectores y quiere que los estén entrevistando, pero yo no soy la vía", aseguró.