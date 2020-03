Se casa hija de Steve Irwin pese a pandemia de COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- La hija del fallecido cazador de cocodrilos, Steve Irwin, se casó este miércoles en lo que fue una ceremonia realizada en el zoológico de la familia.

Bindi Irwin y Chandler Powell decidieron contraer nupcias a tan solo unas horas antes de que el gobierno australiano prohibiera las bodas grandes para evitar la propagación del coronavirus.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram que la joven compartió la foto de ella y su pareja, acompañada de un texto en el que explica que no tuvo invitados en su boda.

"Celebramos una pequeña ceremonia y me casé con mi mejor amigo. No hay palabras para describir la cantidad de amor y luz en mi corazón en este momento. Hemos planeado este hermoso día durante casi un año y tuvimos que cambiarlo todo, ya que no tuvimos invitados a nuestra boda’’, señala.

La joven explica que la decisión fue tomada debido a que no querían comprometer ni exponer a sus amigos y familia.

‘‘Esta fue una decisión muy difícil pero importante para mantener a todos a salvo. Desearíamos que todos nuestros amigos y familiares pudieran haber estado allí con nosotros, sin embargo, es maravilloso que podamos compartir fotos y videos. En este momento estamos alentando al mundo a aferrarse a la esperanza y el amor, lo que nos llevará hacia adelante durante este tiempo profundo de la historia’’, señaló.