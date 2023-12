Se anuncia sexta y última temporada de "What we do in the shadows"

ESTADOS UNIDOS.- La reconocida serie de FX, "What We Do in the Shadows", creada por Jemaine Clement a partir de la película homónima de 2014 junto a Taika Waititi, llegará a su conclusión con la próxima sexta temporada. La noticia fue divulgada inicialmente por Vulture, confirmando que la serie, que se estrenó en 2019, cerrará su ciclo.

En formato de falso documental, la trama sigue las peripecias nocturnas de los vampiros Nandor, Laszlo, Nadja y Colin Robinson, junto con su familiar humano Guillermo y la burocrática vampira, la Guía, mientras se desenvuelven en la vida moderna de Staten Island.

La quinta temporada, que finalizó en agosto, se centró en el personaje de Guillermo, cuya transformación en vampiro generó interrogantes a lo largo de la trama.

La serie ha acumulado reconocimientos a lo largo de sus temporadas, con 21 nominaciones al Emmy y premios notables, como "Mejores Vestuarios de Fantasía/Ciencia Ficción" en 2022 y "Mejor Serie de Comedia" en los Premios GLAAD Media de este año.

La incertidumbre sobre el destino de Guillermo fue planteada por los creadores Paul Simms y Stefani Robinson desde la renovación para las temporadas quinta y sexta. La respuesta a esta pregunta, según señalaron, será esencial para la conclusión de la serie.

Con una combinación distintiva de comedia y elementos sobrenaturales, "What We Do in the Shadows" ha dejado una huella destacada en la televisión contemporánea.

¿De qué trata la serie?

La serie sigue el formato de falso documental y se centra en la vida cotidiana de un grupo de vampiros que comparten un hogar en Staten Island, Nueva York.

Los protagonistas son Nandor (interpretado por Kayvan Novak), Laszlo (interpretado por Matt Berry), Nadja (interpretada por Natasia Demetriou) y Colin Robinson (interpretado por Mark Proksch). Juntos, enfrentan los desafíos y las hilaridades de la vida moderna mientras intentan adaptarse a los cambios en la sociedad y lidian con sus propios problemas vampíricos.

A lo largo de la serie, se exploran temas como la convivencia, la lealtad, la búsqueda de poder y la adaptación a la era contemporánea. La comedia surge de la combinación de la vida sobrenatural de los vampiros con situaciones cómicas y absurdas. La presencia de un sirviente humano, Guillermo (interpretado por Harvey Guillén), y la interacción con otros personajes, incluidos humanos y seres sobrenaturales, contribuyen a la riqueza del humor de la serie.