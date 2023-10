Sasha Sokol responde a presentadores de Ventanenado por comentarios sobre demanda a De Llano

Ciudad de México.- Sasha Sokol envió una carta a Ventaneando para exponer su punto de vista después de que los presentadores de la emisión expresaran su postura por la demanda que la artista interpuso contra Luis de Llano.

Fue Daniel Bisogno quien en un segmento del programa explicó que la cantante deseaba aclarar algunos puntos con relación a lo que ellos comentaron sobre su caso contra el productor.

Explicando que leería el documento de manera textual, Daniel inició:

En los ochenta sí estaba tipificado el delito de estupro que sancionaba hasta con tres años de cárcel al adulto que sostuviera una relación sexual con una menor de edad. La relación que sostuvo Luis de Llano con Sasha Sokol siendo ella una niña y él un adulto 25 años mayor siempre fue ilícita, el que un menor acepte la relación no es una justificación, es síntoma del abuso… De igual forma, en los años 80 no estaba bien visto ni era normal que un adulto tuviera una relación sentimental y/o sexual con una menor de edad, tan no era normal, que era delito, tan no era normal, que la relación se llevó a cabo en secreto, tan no era normal que por eso décadas después es la única relación de ambos que sigue generando morbo y motivado preguntas por parte de los medios”