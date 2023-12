Sasha Sokol lanza sutil indirecta como posible respuesta a Luis de Llano

Ciudad de México.- Sasha Sokol apareció en redes sociales, después de que Luis de Llano aseveró que ha sido víctima de ‘’infames injurias'', lo que lo llevó a apoyar la iniciativa de Ley Magno, que pretende garantizar condiciones equitativas entre hombres y mujeres.

“Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género”, expresó De Llano en un video compartido por Gustavo Adolfo Infante.

Con dicho mensaje, Sasha utilizó su cuenta de Twitter para publicar una imagen con la definición de la palabra ‘cinismo’.

Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación: cinismo oportunista; cinismo descarado; era un mundo donde la decadencia irreversible y el cinismo elegante se habían compartido en modo de vida estéticamente aceptable”

Se lee en la publicación de Sasha.

Sutil indirecta

Pese a que la cantante y actriz no etiquetó a ninguna persona, diversos internautas manifestaron que su publicación era un mensaje contra el productor, quien mantuvo una relación considerada ilegal con Sasha, ya que ella tenía 14 años y él 39 años, cuando esta inició.

Como se recordará, Sokol recientemente lo demandó por daños y perjuicios por revictimizarla al relatar la historia en una entrevista del productor con Yordi Rosado.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictaminó que el productor violentó la dignidad, integridad física, intimidad y honor de la cantante cuando ésta era menor de edad.

Finalmente, el juez le impuso como sanción una disculpa pública, le pidió no volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización a la cantante, aunque cabe mencionar que el proceso aún no termina.