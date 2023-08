Sarah Jessica Parker adopta gato que salió en la serie ´And Just Like That´

TIJUANA.- La actriz Sarah Jessica Parker ha añadido otro miembro a su familia con la adquisición del gatito que salió en la serie ´And Just Like That´.

Parker anunció mediante un post en Instagram la adopción del felino, diciendo

Si se ve familiar, es porque lo es.¨

El auncio viene solo días después del episodio final de la segunda temporada de la serie, en el que participa de nuevo la actriz Kim Cattrall.

´And Just Like That´ ha sido renovada para una tercera temporada, pero aún se desconocen detalles del desarrollo de la serie debido a que los estudios de Hollywood y los sindicatos de actores y escritores en Hollywood aún no llegan a un acuerdo.