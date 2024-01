Santa Fe Klan planea debutar en una famosa app para adultos con contenido exclusivo

CIUDAD DE MÉXICO.- El reconocido artista Angel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, ha dejado a sus seguidores intrigados al revelar su interés en un nuevo proyecto en la famosa plataforma para adultos, OnlyFans.

A diferencia de la mayoría de los contenidos en este sitio, Santa Fe Klan ha asegurado que no se trata de compartir imágenes explícitas, sino más bien de ofrecer un proyecto musical único que podría ver la luz a lo largo de este año.

El rapero Santa Fe Klan se estrenará en OnlyFans

En una reciente declaración a los medios de comunicación, el intérprete explicó: "No es solo para publicar fotos desnudas, hay muchas cosas que puedes ofrecer a los fanáticos, cosas especiales que no se ven en ningún otro lugar, solo ahí, y yo tengo sorpresas para los fans. No es solo para desnudarse". Estas declaraciones fueron recogidas por el programa "Ventaneando".

Aunque Santa Fe Klan no proporcionó detalles específicos sobre el contenido musical exclusivo que ofrecerá, dejó claro su objetivo de destacar a través de su trayectoria artística.

El artista está comprometido a proporcionar experiencias únicas y sorprendentes a sus seguidores en la plataforma.

Hasta el momento, el costo de la suscripción para acceder al perfil de Santa Fe Klan en OnlyFans permanece desconocido, generando aún más expectación entre sus fans.