Santa Fe Klan brinda empleo a más de 300 trabajadores: ‘Tienen su seguro, les va chido’

CIUDAD DE MEXICO.- Santa Fe Klan, compartió en el podcast de 'La Cotorrisa' detalles sobre cómo su empresa ha permitido la generación de empleo para aproximadamente 300 trabajadores.

Desde barberos, tatuadores, chóferes, músicos, personal de limpieza y diversos servicios, el rapero originario de Guanajuato ha logrado emplear a un considerable número de personas..

El exitoso rapero, quien ha ganado una gran popularidad en México, explicó que todo el proceso se ha desarrollado dentro de los marcos legales, asegurando que sus empleados cuentan con seguro médico, ya que su empresa está debidamente registrada.

"Tengo alrededor de 300 empleados... No todos trabajan en el mismo lugar. Incluyen camarógrafos, productores, personal de seguridad, todo lo necesario para la producción musical, así como en la tienda de ropa, barberos, tatuadores, chóferes", explicó.

Además, enfatizó en la importancia de proporcionar seguro a todos sus empleados, lo que lo llevó a comprender cómo funciona una empresa, su registro legal y a llevar a cabo todos los procesos debidamente.

En un tono humorístico, Santa Fe Klan también compartió anécdotas sobre el crecimiento de su empresa, admitiendo que a veces no logra reconocer a todos sus empleados:

"En ocasiones, hay un compa que me dice: 'Ahí nos vemos, mañana voy a trabajar', y yo le pregunto: '¿Trabajas conmigo?' y él me responde: 'Sí, compa, contigo'. Son situaciones que me hacen reír", relató entre risas.