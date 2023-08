Sandra Echeverría revela que reconciliación con Leonardo de Lozanne no va como esperaba

Ciudad de México.- Sandra Echeverría señaló en junio que se daría otra oportunidad con Leonardo Lozanne, aunque todo apunta a que no va por buen camino.

La actriz confesó para Ventaneando que no funcionó el esfuerzo por rehacer su vida con el artista de quien se separó en noviembre del 2022.

Más o menos, ahí vamos, todavía estamos ahí viendo si eso va a funcionar o no. La verdad no hay mucha esperanza, ni modo”

Dijo la artista un tanto triste.

No cumple expectativas

La intérprete de 38 años se sinceró y manifestó que aunque puso todo de su parte, las cosas simplemente no funcionaron como ella esperaba.

“Totalmente [se aplaude el esfuerzo], me quedo muy en paz, tranquila de saber que se dio todo, y estamos en eso, todavía no es un no definitivo, pero yo la verdad ya la veo complicada. De saber que uno luchó hasta el final y que uno sobre todo que se quede tranquilo y en paz”, expresó.

Sin embargo, Echeverría subrayó que no todo son malas noticias, pues, aunque su relación amorosa con Leonardo parece no prosperar, han acordado que harán una excelente mancuerna como padres de un menor.

“Mi hijo es el amor de mi vida, es el regalo más grande que me ha dado alguien, y me lo dio él, así que trataremos de hacer un buen equipo para él y ser los mejores papás”, remató.