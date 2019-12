Samo revela por qué salió del grupo Camila

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el 2013, después de 8 años de trabajar en el grupo Camila, Samo sorprendió al anunciar su salida de la agrupación.

Al paso del tiempo se especularon las razones del vocalista para salir de la banda, muchas de ellas sin sustento. Ahora por fin, el intérprete reveló que lo llevo a tomar esta decisión.

“Yo creo que era mucha presión, poco descanso y mucho trabajo, que al final es una bendición el trabajo , no me quejo, pero, pero al final cuando me preguntan cual era la razón, esa era la razón, era mucho trabajo, pocas horas de sueño y guardarme muchas cosas, y quedarme callado, y quedarme callado y aguantar y sonreír, ¿me explico?… estaba viviendo momentos de mucha soledad, de callar muchas cosas y creo que eso de repente se veía reflejado en mi salud”.

El cantante reconoció que fue justo en el momento de más éxito y popularidad, cuando peor se encontraba consigo mismo.

“Si, fue en el tope, cuando teníamos veintitantas fechas al mes y era de un país a otro y de un premio a otro, ahí fue cuando yo realmente dije que en algún momento me van a recoger muerto en la habitación de algún hotel porque era muy fuerte, lo digo de verdad. Varias veces fui al médico, me dieron medicamento, pero era demasiado fuerte el medicamento y a veces me quedaba dormido en la sala de mi casa y ya no alcanzaba a subir a la habitación porque era muy fuerte el medicamento ¿no?. O a veces me afectaba en los conciertos y me tomaba ese medicamento y las rodillas se me doblaban porque era como, que me sedaba tanto, que no era como para dar conciertos, entonces tuve que dejar el medicamento ¿no?.

Por otra parte, Samo en entrevista para Ventaneando, aceptó que fue justo en el momento de su salida cuando empezó a recobrar su salud.

“No había pensado en que momento acabaron esas crisis de ansiedad, pero creo que si bien el proyecto, aunque fue una bendición y fue algo muy grande y agradezco muchísimo a la carrera y a Dios y a la carrera y a mis compañeros por haber compartido tantos años y al publico también. Fue un proyecto en el que estaba bajo mucha presión y creo que eso también me afectaba.

Por ultimo reconoció que todo este tiempo le sirvió para revisar cuál fue el error que cometió y esta decidido a no repetirlo nunca más.

“Guardar tanto silencio, quedarme tan callado y no decir absolutamente nada, antes me quedaba callado y lo guardaba, y lo guardaba y lo guardaba y eso era lo que creo que me hacia despertar a las 3 de la mañana con taquicardias muy a menudo ¿no?, y tener ataques de ansiedad, eso me llevaba a ese tipo de situaciones ¿no?”.