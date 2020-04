Samo ¡prepara tema con Ivy Queen!

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante mexicano Samo no le tiene miedo a experimentar con distintos géneros y adelantó en una entrevista con Efe que exploró los sonidos urbanos al lado de "la Reina del reguetón", Ivy Queen, con quien pronto lanzará un tema.

"No le tengo miedo a los ritmos porque creo que la música es una bendición en mi vida sin importar qué género", reveló el cantante de origen veracruzano.

De baladas al reguetón e incluso al teatro musical, Samo ha demostrado que es un artista completo y versátil. Recientemente debutó con sonidos urbanos al lado de Jon Secada y ahora prepara cuatro canciones más, entre ellas una colaboración al lado de Ivy Queen.

"Se llama 'Vamos' y se lanzará desde casa. Estamos buscando cómo hacer el videoclip a distancia. Es la reina del género urbano y lo combinamos con el pop. Es una gran mujer y talentosa, me impresionó mucho cómo entró al estudio, se puso los audífonos empezó a escribir en una libreta lo que iba a cantar", relató.

MUESTRA DE ESPERANZA

Sin embargo, otra canción, "Todo va a estar bien" con el cantante radicado en Bolivia Chris Syler, será presentada el viernes y con ella busca dar un alivio e inspirar a las personas en estos tiempos difíciles, si bien no nació gracias a la pandemia sino por una coincidencia.

"Describe todo lo que queremos y soñamos en tiempos de incertidumbre y de mucho miedo, pero curiosamente se grabó y se planeó mucho antes de que todo esto ocurriera (la pandemia debido al coronavirus) con Chris Syler. Todavía alcanzamos a grabar el videoclip en la Ciudad de México", añadió.

Este vídeo, además, cuenta con la participación de Danna Yireh, una niña de 15 años que soñó con convertirse en influencer y que lo logró antes de fallecer a causa de cáncer.

"Fue una niña que dejó un ejemplo de amor. Cada vez que yo recuerdo la cara de Danna recuerdo sonrisas. Ella está en otro plano ahora y nos dejo un ejemplo para todos los que nos quedamos de que en los momentos difíciles se puede sonreír y soñar cosas buenas. Ella cumplió su sueño", detalló.

Otro de los temas que está por compartir es "No voy a morir de amor", una canción en solitario en la que también muestra sonidos latinos con su característico toque romántico con el que adquirió fama el exintegrante de Camila.

"Es una canción en donde expongo cómo los mexicanos vivimos el desamor. Tiene mucho de esencia mexicana: imaginé el tequila, el mariachi y pensé en cómo nos curamos el desamor. Me inspiré en un libro que se llama 'Manual para no morir de amor', es un tema con el que todos los que están viviendo el desamor van a poder cantar y corear con un pop más urbano sin dejar el contenido en la letra", aseguró.

Desde su punto de vista es importante que el público se abra a los nuevos rumbos que los artistas van probando a lo largo de su carrera y rechaza las etiquetas, pues asegura que su forma de crear es libre y sincera.

"No deberíamos castigar a ningún artista por experimentar siempre y cuando te sientas cómodo. He rechazado colaboraciones con las que no me siento cómodo y cuido mucho lo que voy a decir en las canciones pero en el género musical el que quieras".

En ese sentido, Samo también se aventuró a escribir un tema que busca concienciar a las personas en torno al cuidado del medioambiente y colaborará con un Dj brasileño, para por primera vez enfrentarse a la música electrónica.

"Es un movimiento del que me están haciendo parte que se llama One Planet, que es una iniciativa que me encantó. Una colaboración con Filipe Guerra, un Dj brasileño y ya hoy empecé a escribir parte de la canción", concreta.

Finalmente, el cantante, que fue parte del musical "Jesucristo Superestrella" a inicios del 2020, aseguró que le encantaría seguir incursionando en teatro y trabajar como productor de eventos.

Sobre el encierro que se vive en torno a la pandemia reflexiona que "hay que desinfectar el alma y la conciencia para que el día que salgamos podamos plasmar una realidad distinta".