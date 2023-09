Sam Smith abraza sus peluches del Dr. Simi y los presenta como "sus bebés"

Ciudad de México, 13 de septiembre de 2023 - El cantante Sam Smith ha deslumbrado a sus seguidores mexicanos durante su gira "Gloria Tour", que lo ha llevado a tierras aztecas para ofrecer una serie de conciertos. 2 de los 4 conciertos programados ya tuvieron lugar el pasado 11 y 12 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, mientras que las próximas presentaciones están programadas para el 14 y 15 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

En medio de la gira, Sam Smith ya ha experimentado el cálido afecto de sus admiradores, quienes lo han sorprendido con una gran variedad de peluches personalizados del icónico Dr. Simi, una figura muy querida en el país. Durante su actuación en Monterrey el 12 de septiembre, el intérprete regaló momentos memorables a su audiencia al interpretar éxitos como "Stay With Me", "I'm Not the Only One", "Like I Can" y "Too Good at Goodbyes", entre otros.

La magia de la noche se desató aún más cuando, desde lo alto del escenario, Sam Smith interactuó con su público. Un video viralizado en la plataforma TikTok capturó el momento en que el cantante fue inundado por una lluvia de muñecos del Dr. Simi lanzados por sus seguidores. Sorprendido y agradecido, el artista recogió un total de aproximadamente 7 peluches, abrazándolos con cariño ante la aclamación de sus miles de fanáticos. Con una sonrisa, Sam los presentó como "sus bebés", generando una oleada de elogios en las redes sociales por su genuina cercanía con sus seguidores.

Con información de El Universal.

Tal vez te interese: "Tengo novia", la viral respuesta de Peso Pluma ante coqueteo en los MTV VMA; sospechan que sea Nicki Nicole