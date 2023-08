"Disfruta de los frutos de mi trabajo": Salinas Pliego obsequia auto a joven por el 30 aniversario de TV Azteca

MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego sigue celebrando el trigésimo aniversario de TV Azteca. Hace algunas semanas, lanzó una actividad para invitar a sus seguidores a tener la oportunidad de ganar diversos premios, que incluyen pantallas, una mansión y varios otros objetos.

Los tres primeros ganadores del concurso recibieron una pantalla de 65 pulgadas. Ahora, una joven ha sido seleccionada para ganar un automóvil en el sorteo llamado "Gana con el Tio Richie", según anunció el empresario a través de su cuenta de Twitter, ahora conocida como X.



Televisión Azteca cumple 30 años desde su fundación, razón por la que su propietario decidió "echar la casa por la ventana" y festejar en grande. Poco a poco se ha dado a conocer la lista de los premios con carros último modelo.



Lloren porque según ustedes no he pagado impuestos, pero yo prefiero… como dice mi amigo el Presidente, dar los apoyos directos a la gente para que no se lo roben los #Gobiernicolas. Felicidades Ruth y disfruta de los frutos de mi trabajo", escribió Salinas Pliego en un post.