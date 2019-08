Salen en defensa de Plácido Domingo ante acusaciones de acoso sexual

Luego de que The Associated Press publicara las denuncias anónimas de mujeres que acusaron a Plácido Domingo de acoso sexual y comportamiento inapropiado desde la década de los ochenta, artistas de música operística salieron en su defensa.



La cantante Paloma San Baisilio, con quien grabó el álbum “Por fin juntos” lamentó en un comunicado los señalamientos contra el tenor.



"Solo puedo afirmar que el señor Domingo siempre fue un caballero conmigo, un gran compañero y un generoso artista, de los que no abundan, y con el que tuve el privilegio de compartir escenario", indica San Basilio.



La soprano Adriana González, ganadora de la más reciente edición de Operalia (concurso para jóvenes cantantes que organiza Domingo anualmente desde 1993) recalcó a EFE el trato respetuoso que siempre tuvo con ella y otros candidatos.



"No sé de su pasado. No sé qué haya hecho. A quien conocí en Praga —donde se celebró el 26 de julio la final de la 27 edición de Opera— es a una persona totalmente dedicada al arte y a la música", precisó.



La soprano Ainhoa Arteta, que debutó con Plácido en el Teatro Real Madrid en 2013, también lo calificó como “La persona más respetuosa del mundo”.



"Yo hice Operalia y a mí no me puso una mano encima (…) Es un caballero por encima de todo, un señor al que le pueden gustar las mujeres ¿Y qué hay de malo en eso? ¿A cuántos hombres le gustan las mujeres? Antiguamente esto se llamaba ligar si es que se le llama de alguna manera, pero de esto a que hagan ver que es un acosador cuando es la persona mas caballerosa y respetuosa que he conocido en la vida, jamás de los jamases", enfatizó.



Los teatros europeos, entre ellos la Royal Opera House y la Ópera de Viena, mantienen sus citas con Plácido Domingo.