Salas de cine sufre la peor taquilla de la historia

Ciudad de México.- La pandemia de Covid-19, cambió la forma de vida y por ende de entretenimiento, el cine en este caso buscó nuevas maneras de llegar a los espectadores y la modalidad via streaming parecía la más adecuada.



Pero esto no fue necesariamente bueno para la industria, aunque este verano destacaron películas como "Rápidos y furiosos 9", "Jungle cruise", "Black Widow", "Suicide squad" y "Cruella", entre otras, los números reflejan el peor primer semestre de la industria, por lo que los estudios han decidido esperar al próximo invierno para traer títulos como "Eternals", "Dune" y "Spider-Man: Sin camino a casa".



Una historia de terror



La taquilla está muy lejos de alcanzar niveles prepandémicos. De hecho, este primer semestre del año los números son más negativos que los de 2020, cuando inició la pandemia y los cines de todo el mundo cerraron.



Hasta julio de 2021, los números en Estados Unidos alcanzaron sólo mil 50 millones de entradas, esto es un 42.3% menos que en 2020 y un 81.3% menos que el año anterior. Esta diferencia se debe en parte a que los ingresos en Hollywood el año en que inició la pandemia ya contabilizaban mil 825 millones de dólares a mediados de marzo, antes del cierre de las salas, con éxitos de taquilla como "Sonic the hedgehog" y "Bad boys for life".



El gran contraste se da con julio de 2019, cuando la historia era completamente diferente, pues se habían recaudado 5 mil 600 mdd gracias al éxito combinado de "Avengers: Endgame", "Capitana Marvel" y "Spider-Man: Lejos de casa".



Streaming no es el único camino



El verano pandémico de 2021 ha sido también el escenario para que los grandes estudios experimenten con sus títulos, lo que podría marcar el futuro de los próximos estrenos. Muestra de ello fue el filme "Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos" que, a diferencia de las anteriores de Disney, fue lanzada exclusivamente para salas y no a través de su plataforma. ¿El resultado? Un éxito en taquilla que suma 364 mdd en el mundo, convirtiéndose en el primer éxito por encima de los 300 mdd sin haber requerido de una plataforma.



Este no ha sido el único caso a favor. De las 10 películas más taquilleras, "Rápidos y furiosos 9", "Free guy" y "A quiet place part II" obtuvieron buenos números, pese a estrenarse sólo en gran pantalla. De estos tres casos, quizá el más rentable fue este último, el título de Emily Blunt lleva recaudado 138 mdd en todo el mundo, con una inversión de 55 mdd. De los 10 más taquilleros, tres pertenecen a Warner: "Suicide squad", "Godzilla vs Kong" y "Space Jam: A new legacy", cada uno superó los 100 mdd, que también vieron luz en la plataforma, HBO Max.



Todo esto ha incidido en los próximos estrenos. En el caso de los filmes de Disney, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha confesado que aún no saben si se verán directo en las salas. "Aún estamos planteándonos, estamos viendo cómo se sigue moviendo todo con la pandemia", dijo a Variety. Lo único claro es que la nueva aventura del Hombre Araña sólo llegará a cines, debido a un contrato entre Sony Pictures y Disney, el cual impide que pueda estrenarse de manera simultánea en Premier Access y la gran pantalla.