Sabrina Sabrok denuncia que su esposo trató de estrangularla

CIUDAD DE MÉXICO.- Sabrina Sabrok fue víctima de violencia familiar, por lo que tuvo que llamar a la policía para que detuvieran a su esposo en Houston, Texas.



La actriz de películas para adultos levantó la voz a través de un comunicado, en el que asegura tener el cuello y la garganta lastimados por la supuesta estrangulación de la que fue presa.



Hace algunos días, fui víctima de violencia familiar. Mi esposo y yo tuvimos una discusión y me golpeó y trató de estrangularme. Afortunadamente pude escaparme, y logré llamar una patrulla.



"Esto sucedió en Houston, Texas, donde resido. Me veo en la penosa necesidad de ventilarlo, ya que, debido a esto, tengo el cuello y la garganta muy lastimados y no puedo cantar ni bailar y he tenido que cancelar tres shows que tenía programados, pues desafortunadamente esta vez mi salud me lo impide", se lee en el documento.



Sabrok agregó que ésta no es la primera vez que le sucede esto, y en las anteriores no levantó la voz al aceptar las disculpas del agresor, a quien le perdonó varias a pesar de que en repetidas veces la golpeó.



Finalmente, la rubia dejó claro que tiene que seguir trabajando, pero pide a los empresarios paciencia y que no le vayan a cobrar grandes cantidades por incumplimiento de contrato.