Sabino revela que está dispuesto a experimentar en cualquier género musical

Tijuana, Baja California.- El cantante Sabino reveló está dispuesto a colaborar en cualquier género de música durante la rueda de prensa del Festival Tecate Península en Tijuana.

Con los que se dejen, yo en cuestión de géneros no tengo barrera o exclusiones, a mí me gusta mucho el género Hip Hop en México [...] no considero sea un exponente de este género, pero si puedo ser compatible con muchos"