Sabine Moussier manda contundente mensaje a Paty Navidad: “No me metí en la relación de nadie"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sabine Moussier no perdió la oportunidad de enviarle un contundente mensaje a Patricia Navidad, luego de que la segunda afirmara que la reconocida villana de las telenovelas se metió en la relación sentimental que ella mantenía con Leonardo Demian Bours.

“Yo no me metí en la relación de nadie, porque yo no sabía que nadie existía, entonces no te puedes meter en eso, pero que Dios me los bendiga”, dijo Sabine tras su encuentro con la prensa.

Acto seguido, Moussier aseguró que en su momento intentó arreglar las cosas con Navidad, pero la artista no se prestó para limar asperezas. “Yo traté de hablar con ella, y ella no estuvo muy dispuesta que digamos”.

Como se recordará, luego de revivirse la controversia con respecto a que las actrices compartieron a un mismo galán, Navidad no perdió la oportunidad de señalar a su colega por robarle a su pareja, hecho que al parecer no le agradó para nada a Sabine, quien además le envió un mensaje en su cuenta de Instagram subrayando: “También lamento tener que decirte esto, pero yo no puedo liberarte de nada ni de nadie... eso es algo que solamente TÚ puedes hacer!”.