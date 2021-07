Ryan Murphy estrenará "American Horror Stories" el 15 de julio

Los Ángeles.- Ryan Murphy estrenará el 15 de julio "American Horror Stories", una serie derivada de la exitosa "American Horror Story" compuesta de capítulos independientes y un extenso reparto en el que destaca el hispano Danny Trejo con el papel de Santa Claus.



El mexicanoestadounidense compartirá pantalla con Matt Bomer, Gavin Creel, Sierra McCormick, Ashley Martin Carter y Paris Jackson, entre otros.



"Y esto no es ni la mitad", afirmó Murphy en sus redes sociales, donde confirmó que la cadena estadounidense FX será la responsable del formato.



Murphy es uno de los creadores de formatos de televisión más reclamados por las plataformas de "streaming" gracias a títulos como "Glee" o "The Politician", que le valieron un contrato con Netflix bajo el que ya ha estrenado "Hollywood", "Ratched" y "The Prom".

Por su parte, la serie original "American Horror Story" -abreviada como "AHS"- es una ficción de terror que cada temporada tiene una trama y un escenario diferentes, como un hotel o un asilo.



En sus anteriores temporadas ha contado con estrellas de la talla de Lady Gaga y Lena Dunham ("Girls").



Desde su estreno en 2011, la serie ha estrenado una temporada cada año, siendo "AHS: 1984" la última emitida en septiembre de 2019.



La siguiente tanda de episodios se titulará "American Horror Story: Double Feature" y llegará a las televisiones el 25 de agosto, tan solo un mes después de que se estrene la serie derivada de la que apenas se conocen más detalles.





Por su parte, el nuevo proyecto de Trejo llega un día después de la publicación de sus memorias que, con el título "Trejo: My Life of Crime, Redemption and Hollywood", repasan la turbulenta vida del emblemático actor y empresario hispano.