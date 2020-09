Ryan Dorsey encuentra consuelo en Nickayla Rivera, su excuñada

Parece ser que Ryan Dorsey ha encontrado en su excuñada una amistad que le ha ayudado a superar la muerte de Naya Rivera.

De acuerdo al Daily Mail, el actor de 37 años y Nickayla Rivera, hermana menor de Naya, se han vuelto inseparables desde la trágica muerte de la protagonista de "Glee" y se mudaron a una casa alquilada de tres habitaciones junto a su hijo Josey, quien cumplió cinco años la semana pasada.

La modelo de 25 años y el protagonista de "Ray Donovan" han pasado su tiempo libre juntos.

De acuerdo a las fotos publicadas por el medio, el pasado 6 de septiembre, Nickayla fue vista mientras ayudaba a Ryan a trasladar sus cosas de su antigua casa en North Hills hacia su nuevo hogar.

Tres días después, se les vio ayudándose mutuamente en las tareas del jardín hablando alegremente.

El 19 de septiembre se les vio mientras se agarraban la mano mientras compraban en una tienda local. Según un testigo que los vio en el lugar, "estuvieron jugando y charlando todo el tiempo. Obviamente se están ayudando a levantar el ánimo el uno al otro".

También añadió que "realmente parecen muy cómodos juntos y se están ayudando en un momento difícil de sus vidas".

El originario de Virginia sufrió mucho con la partida de su expareja, quien usó su último aliento para salvar a su hijo Josey.

Dos semanas después del fallecimiento de la californiana, Dorsey compartió una foto que muestra a la actriz abrazando a su hijo mientras toman una puesta de sol. Junto a la instantánea, también agregó un emotivo mensaje donde expresa su sentir ante la situación.

"Esto es tan injusto...No hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esto sea vida ahora. No sé si volveré a creer. Estabas justo aquí...Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey un día antes. La vida no es justa".

El artista de 37 años agradeció a la vida por coincidir con Naya, con quien se casó el 19 de julio del 2014.

"Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio al niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que algunas veces te enojabas y me decías 'Ryan, ¿puedes dejar de tomar fotos?' Estoy feliz de no haberte hecho escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de instantáneas y videos que Josey tendrá para siempre y vea que su mamá lo amaba más que a la vida".

