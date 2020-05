Rosalía estrena nuevo video a lado de Travis Scott

ESTADOS UNIDOS.- Hace un par de días Rosalía lanzó su segunda colaboración con Travis Scott titulada "TKN" y ahora podemos disfrutar del video.

La mañana de este jueves la cantante lanzó el video del tema que luce prometedor para ser una canción con importantes números de reproducciones.

"Travis es un artista al que he admirado mucho desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción. Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados echando de menos la libertad o el estar en comunión con los nuestros. Espero q tkn os de energía, os haga bailar y os de fuerza si estáis en momentos difíciles. Con todo mi amor’’, expresó la cantante.

Rosalia, que ha colaborado con una gran variedad de artistas, desde J Balvin y James Blake hasta canciones aún inéditas con Billie Eilish y Pharrell, le dijo a Beats 1 el mes pasado que la canción se había hecho durante varias semanas; el video ciertamente data de tiempos de distanciamiento pre-sociales.

"Se suponía que debía lanzar una canción con él el mes pasado para los clubes, súper agresiva, en la que he estado trabajando durante mucho tiempo. [Pero] tiene, no sé, una energía, que es tan específica para un momento determinado, que no sentí que fuera correcto liberarla, y no sentí que estaba conectada con lo que estaba pasando en el mundo en ese momento’’, añadió.

A continuación puedes disfrutar del video musical: