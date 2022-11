Rosalía: Motomami triunfa en los Latin Grammy 2022

LAS VEGAS.- Los Latin Grammy 2022 es la fiesta más grande de la música en español, por lo que no podían faltar algunos de los artistas y proyectos musicales más alabados del año. Mientras que el máximo ganador fue el uruguayo Jorge Drexler, con siete victorias, Rosalía consiguió uno de los premios más importantes de la noche y logró hacer historia con Motomami.

La cantante catalana ha logrado repetir e incluso maximizar el éxito que obtuvo en 2019 con El mal querer, pues durante la gala, celebrada en Las Vegas, se llevó el Latin Grammy al Mejor álbum del año por Motomami. Dicho reconocimiento supone un hito histórico, pues Rosalía se ha convertido en la primera mujer en la historia en ganar dos veces en dicha categoría; considerada la más importante de la ceremonia.

Motomami es el disco con el que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero el que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando. Gracias a Latinoamérica por tanta inspiración. Gracias a mi país por seguir dándome cariño y por no dejarme caer. Y gracias a mi familia, a mi equipo, a Dios, y al amor de mi vida, expresó la catalana durante su discurso de victoria.