Rocío Sánchez Azuara volvería a Azteca con “Cosas de la vida”

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que las puertas nuevamente se abren para Rocío Sánchez Azuara, quien regresaría a TV Azteca con su icónico programa “Cosas de la Vida”.

La noticia la dio a conocer el periodista Ale Zúñiga, quien reveló que el famoso talk show llegaría a ocupar el horario que tiene “Enamorándonos”, al término de “Ventaneando”.

A través de su canal de Youtube, dijo que una de sus fuentes le informó que Azteca ya está grabando los promocionales que saldrán al aire próximamente.

Alguien de Azteca que pasaba por el área de diseño, donde se hacen las promociones que vienen de los siguientes programas, ahí se encontró un promocional que decía ‘Cosas de la Vida’ próximamente”, dijo Ale.

El periodista celebró esta noticia, pues él como un experto en análisis de televisión abierta, dijo que a la televisora le hace falta un programa de este estilo en ese horario, y que ya deberían quitar formatos como “Al Extremo”, “Todos quieren Fama” y “Enamorándonos”.

“’Enamorándonos’, descanse en paz, ‘Al Extremo’, descanse en paz, aunque aún siga al aire, descanse en paz, el de Roger, no bueno, ese ya se murió cuatro veces y no les han avisado. Ya no funcionan esos programas, en ese horario el único programa que ha tenido 30 puntos de rating es Rocío”, comentó.

“Cosas de la vida” fue un talkshow conducido por Rocío Sánchez Azuara que tuvo varias temporadas al aire. Se emitió por primera vez de 1999 a 2003, para después regresar en 2010 y finalizar en 2015.

MINUTO 1:02:42

Rocío tenía otro talk show en Unicable llamado “La Tercera en Discordia” y aunque gozaba de buenos niveles de raiting para un programa de televisión por cable, fue reemplazada por “Laura sin Censura”.