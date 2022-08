Rocío Sánchez Azuara: ¿su vida privada es tan exitosa como su trayectoria profesional?

MÉXICO.- La reconocida conductora, Rocío Sánchez Azuara ha sobresalido siempre por su talento y credibilidad ante la audiencia de sus programas televisivos, lo cual la ha llevado a trascender como una de las figuras más exitosas de la televisión mexicana.

No obstante, los televidentes no han conocido mucho de su vida personal hasta recientemente, cuando se sinceró respecto a su vida familiar y ciertos aspectos trascendentales en su vida antes de que lograra alcanzar la fama.

Al cumplir 18 años, Rocío Sánchez Azuara se casó por primera vez con un hombre llamado Jorge León, con quien incluso Rocío tuvo a su primer hijo, Jorge Arturo.



Sólo mencionó que era mayor que ella y el matrimonio no duró mucho; esto se debió a la violencia doméstica que sufrió por parte de su esposo.



Fue con Yordi Rosado donde narró uno de los episodios de violencia:



Jorge Arturo tenía tres meses de vida y él (…) apareció como a eso de las 11 de la mañana, y lo único que pregunté fue: ‘¿dónde estabas?’, fue todo. El tipo medía 1.98 metros, un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo y me abrió la cesárea. Yo lo único que hice fue hacerme bolita (…) Me quedé en shock un buen rato"