Roberto y Lucero ganan La Voz Kids; Melendi se le declaró a Lucero

CIUDAD DE MÉXICO.-En medio de una declaración de amor inconclusa, entre Melendi y Lucero, se llevó a cabo el último programa de La Voz Kids.

“Así como estás de insistente con que me vista de charro, espero que insistas en que Lucero me responda”, le dijo Melendi a Yuri.

“Ah, les explico. Es que Melendi la semana pasada le declaró a Lucero que estaba enamorado de ella, pero Lucerito no le respondió”, explicó la intérprete de “El Espejo”.

¡ROBERTO XAVIER ES EL GANADOR DE LA VOZ KIDS MÉXICO!

Felicidades, Robertito, tu talento es impresionante y tu gran corazón nos llenó de inspiración a lo largo de la competencia.

¡Eso #TeamLucero! ✌️���� @LuceroMexico #LaVozKidsMX #FinalLVK https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/dcllXpM6gA — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 23, 2019

“Yo sé que me va a contestar que no, pero quiero que me diga ‘no, porque estoy comprometida. Pero si no fuera así, serías el primer hombre al que elegiría'”, propuso Melendi.

“Como buena final voy a guardar el suspenso, pero ya elaboré mi respuesta”, dijo Lucero sobre lo que diría al cantante de "Tan tonto como tú" porque después de anunciar al ganador, quien fue Roberto del equipo "La Novia de América", terminó el programa y no dejaron que le respondiera al español.

Roberto, un infante que normalmente interpretaba canciones de regional mexicano, se alzó con el triunfo de la última edición de La Voz Kids México.

Esta noche se llevó a cabo el último programa y los coaches Lucero, Melendi y Carlos Rivera compitieron por el primer lugar de la última edición de este reality.

El cantautor español Melendi llegó a la última instancia con Nicole Florencia y Mónica Plehn; "La Novia de América” compitió con María José y Robertito; los finalistas de Carlos Rivera fueron Moisés Habib y Mario Girón.

En esta edición los niños compartieron el escenario con otros cantantes. Las dos niñas del intérprete de “Lo Que Nos Merecemos” cantaron con el colombiano Sebastián Yatra “No Hay Nadie Más”.

Roberto y María José, del equipo Lucero, participaron al lado de Anitta. La canción que ella eligió la brasileña para los niños fue “Medicina”. “Sé que no están acostumbrados a cantar urbano, su género es regional mexicano, pero sí se puede”, dijo. La exvocalista de La Quinta Estación, Natalia Jiménez, fue invitada por Carlos Rivera, a pesar de que era co-coach de Melendi, para cantar juntos “Algo Más”. Luego de las presentaciones acompañadas de algún famoso comenzaron las presentaciones individuales.

Mario Girón nos impresionará en el escenario de #LaVozKidsMX, por última vez. Él interpreta la canción que le valió un lugar en el #TeamRivera: No Me Puedes Dejar Así ✌️�� #LaVozKidsMX @_CarlosRivera #FinalLVK https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/XdDyNTnTDo — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 23, 2019

Melendi decidió tener una convivencia con sus dos finalistas antes del evento y fueron a un lienzo charro.

“Tengo mucha intriga por todo lo mexicano, por eso los traje a una exhibición de charrería. Nos quitamos los nervios…aproveché no solo por ellos sino para nutrirme de lo que es la cultura mexicana. Me subí a un caballo dócil porque nunca había montado”, dijo el cantautor español. “Siempre he quedado como un inculto de la cultura mexicana, pero los quiero mucho, amigos, y poco a poco me he ido empapando”, agregó.

Nicole inició las participaciones individuales con “En Contra de la Gravedad”, de la obra de teatro Wicked. Mónica salió al escenario con su clásico ukelele a interpretar “Close To You” del grupo setentero Carpenters. Su participación puso de pie a su coach y a parte del público.

Los niños del equipo de la intérprete de “Cuéntame” fueron los siguientes en presentarse, pero antes contaron su anécdota con Lucero. Ellos fueron a una feria donde disfrutaron de juegos mecánicos y go-karts.

Roberto escogió “Dime”, de Juilón Álvarez. “Este niño nunca desafinó, cantó con gran emoción”, comentó Yuri.

María José, segunda finalista de Lucero, interpretó “La Pizpireta” de Ángela Aguilar, una de las más jóvenes exponentes del género ranchero y regional mexicano.

El equipo de Carlos Rivera cerró las presentaciones de la final de La Voz Kids, pero antes compartieron su convivencia con los miembros de su equipo: volaron en helicóptero por la Ciudad de México.

Moisés fue el primero del equipo del intérprete de “Recuérdame”. Él escogió “A Mí Manera” quien cantara, en versión ranchera, Vicente Fernández. Con esta fueron tres canciones de género regional mexicano de cinco posibles, demostrando así el dominio de este ritmo semana tras semana en La Voz Kids.

Mónica Plehn llega al escenario de #LaVozKidsMX por última vez, para regalarnos otra muestra del enorme talento que la trajo hasta aquí. Ella interpreta la canción que le valió un lugar en el #TeamMelendi: Riptide✌️�� @MelendiOficial #LaVozKidsMX #FinalLVK https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/8QU7mFAZhp — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 23, 2019

Mario Girón fue el último niño en participar en esta final y lo hizo con “Feeling Good”, de Michael Bublé. Los coaches se pararon a bailar en sus asientos. Llegado el momento de elegir a los verdaderos finalistas de cada equipo, Melendi escogió a Mónica, Lucero a Roberto y Carlos Rivera se decantó por Mario, definiéndose así los representantes de cada uno de los equipos.

El ganador definitivo sería elegido por el público mediante votación. Mientras se cerraban las urnas, cada uno cantó con su coach.

Los primeros fueron Mónica y Melendi con “Mírame” de la autoría del español.

Roberto mencionó que uno de sus sueños era cantar con Lucero y que la canción que cantó con ella se la dedicaba. Esta fue “Necesitaría”, la cual interpreta ella.



Calos Rivera y Mario interpretaron “Me Muero”, el cual es uno de los éxitos de la carrera del cantautor mexicano. Los niños subieron por última vez al escenario, pero esta ocasión cantaron la misma canción que cada uno eligió para sus audiciones.

Mario Girón no se imaginó llegar tan lejos y está muy emocionado por pisar el escenario junto a su coach, de quien ha aprendido muy bien cómo interpretar como los grandes #TeamRivera ✌️�� @_CarlosRivera #LaVozKidsMX #FinalLVK https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/gzaMgVFAQN — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 23, 2019

En el caso de Mónica fue “Riptide” de Vance Joy y lo hizo acompañada de su ukelele. Robertito, fiel a su estilo, cantó “Canto a la Madre” de Pedro Fernández. Al último apareció Mario Girón con “No Me Puedes Dejar Así” de Luis Miguel.

“Gracias a todos los coaches por ser los últimos en estar en la edición final de La Voz, gracias y hasta siempre”, así despidieron al último programa de La Voz.

Roberto Xavier tiene a @LuceroMexico en un lugar muy especial de su corazón y hoy, estos dos enormes exponentes del regional mexicano, comparten el escenario para interpretar Necesitaría #TeamLucero ✌️�� #LaVozKidsMX #FinalLVK https://t.co/m8Kej5O3JD pic.twitter.com/UpqxjMioxc — La Voz Kids México (@LaVozMexico) December 23, 2019

El ganador de La Voz Kids fue el más pequeño de los tres infantes: Roberto del equipo Lucero.