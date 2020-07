Roberto Carlo conductor de "Sale el sol" tiene Covid-19

HERMOSILLO, SON.- Otro rostro famoso de la televisión cae víctima del Covid-19, esta vez fue el conductor Roberto Carlo, del programa matutino “Sale el Sol”, quien confirmó que dio positivo a la prueba del coronavirus.

A través de Twitter, dio a conocer la noticia, publicando los resultados de su prueba y confirmando que, en los próximos días, no estará presente en “Sale el sol”.

Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de isopado de #COVIDー19, la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Esta mañana me siento mejor, pero toca entrar en cuarentena así que no estaré estos días en el programa @saleelsoltv”, dice el tuit de Roberto.

De inmediato fans del programa colocaron cientos de mensajes de apoyo al conductor, quien la semana pasada compartía la alegre noticia de que se comprometía en matrimonio con su novio Rubén Kuri.