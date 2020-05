Robert Pattinson explica por qué no quiere ser un Batman musculoso

Robert Pattinson se convirtió en tendencia este martes por unas fotos que él mismo se tomó, pero también por que revela el motivo del por qué no está siguiendo la fuerte rutina de ejercicios que le dejaron para interpretar al héroe de Ciudad Gótica en la cinta "The Batman".

El actor, quien ha causado polémica desde que fue revelado su nombre para portar el manto negro del Caballero de la noche, en entrevista para la revista GQ aseguró que no quiere ser parte de los actores y actrices que han fomentado la obsesión por el físico que la mayoría de la sociedad nunca alcanzará. El nacido en Londres, quien se encuentra en cuarentena en una casa alquilada por los estudios Warner en su tierra natal, aseguró no estar dispuesto a mantener una imagen en la cual, colegas (mujeres y hombres) han mostrado, luego de interpretar a algún superhéroe en la pantalla grande.

"Creo que si te pasas el día entrenando eres parte del problema. Tienes que sentar un precedente. Nadie estaba haciendo esto en los 70. Incluso James Dean nunca tuvo que estar tan en forma como exigen ahora", justificó el actor quien tiene un plan de ejercicio y alimentación diaria, así como también, la producción de la cinta que dirige Matt Reves ya le puso un entrenador personal. Sin embargo, Pattinson explicó a la publicación que con lo que hace es más que suficiente para mostrar a un Batman diferente en cuanto a físico.

"Como mucha avena mezclada con polvos de proteínas sabor vainilla. También mucho atún que ni siquiera saco de la lata. Le pongo un poquito de salsa tabasco encima y ya está. Sé que es raro, pero de verdad me gusta comer como un animal salvaje", bromeó.

Ante esto, también compartió un anécdota cuando filmaba la saga de "Crepúsculo", en donde interpretó al vampiro Edward Collen, y le pidieron que se quitara la camiseta: "Recuerdo que cuando rodábamos 'Crepúsculo' me pidieron una vez que me quitara la camiseta, y cuando me vieron, me pidieron que me la volviera a poner", sonrió, para luego confesar que no está haciendo nada para cambiar salvo que sale a correr con miedo a que lo detengan por aquello de estar violando las reglas del confinamiento.

Pattison también es tendencia por algunas fotos que se tomó él mismo para dicha publicación y las cuales ya están circulando por las redes sociales con muchos comentarios de sus fans, los que en mayoría aseguran que se ve muy bien en sus "selfies".