Robbie Williams llega a Netflix con serie documental

Tijuana BC.- “Es asombroso todo lo que ha pasado en mi carrera”, dice Robbie Williams en su documental, el cual se estrenará este 8 de noviembre a Netflix.

Después de 25 años de una carrera como solista, el intérprete de “Ángel” recuerda épocas pasadas y reflexiona sobre su vida bajo los reflectores.

 

Pero el pasado me tiene atrapado, pero así no se puede llegar, supuestamente esto se hace al llegar al cielo, con San Pedro, esto de recordar tu vida”

Destacó el británico.

Evoca recuerdos

El cantante de 49 años evoca sus recuerdos a los 16 años cuando inició en la industria, después cómo llegó al epicentro de la música y comenzó a ganar un premio tras otro.

“Sentí que cedía más y más de mí, al punto de que ya no me reconocía, si eres el centro de todo no puedes confiar en nadie”, sostuvo.

Habla de sus problemas existenciales, de los nervios que llegó a sentir al estar frente a miles de personas y cómo lo solucionó.

“Tocar el fuego, empujar cuando hay que tirar, y ver si sobrevivía, no sé qué tan fácil es que me conozcan”, dijo en el trailer de su documental.

Robert Peter Williams, más conocido como Robbie Williams, es un cantante de pop rock, compositor y actor, empezó su carrera musical en el grupo Take That.