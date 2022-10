Ringo Starr cancela conciertos en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Ringo Starr anunció el pasado jueves que los conciertos planeados para el resto de su gira "Ringo Starr and His All Starr Band Tour" en California y México han sido cancelados.

Por medio de sus redes sociales, el ex integrante de The Beatles confirmó haber dado positivo a COVID-19 por lo que el resto de fechas de su tour no se podrán llevar a cabo. De inmediato los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus fans.

Ocesa confirmó la cancelación definitiva y la fecha de reembolsos

Por su parte, Ocesa confirmó a través de sus redes que lamenta la situación que atraviesa Ringo Starr y le desea una pronta recuperación. Sin embargo, dan por entendido que no habrán nuevas fechas y que el tour está oficialmente cancelado.

En el comunicado explicaron que los reembolsos comenzarán a partir del próximo martes 18 de octubre a través del sitio oficial de Ticketmaster o el lugar en donde compraron sus boletos.

"Ringo Starr & His All-Starr Band Tour" empezó el 27 de mayo de este año en Canadá. Sin embargo, un mes después las fechas fueron pospuestas porque los integrantes de la banda, Edgar Winter y Steve Lukather dieron positivo a COVID-19.

