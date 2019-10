Rinden Yuri y Pandora homenaje a José José

CIUDAD DE MÉXICO

Yuri y el trío Pandora dieron cátedra de canto e interpretación la noche del viernes, cuando se presentaron por segunda ocasión en el Auditorio Nacional con su espectáculo "Juntitas", haciendo que el público las ovacionara de pie en varias ocasiones.

Faltaban 15 minutos para las nueve de la noche y el recinto lucía totalmente abarrotado, por 10 mil personas que ansiosas esperaban ver ya a estas divas del pop y la balada. El lugar se oscureció y fue entonces que un video comenzó a proyectarse en la pantalla central del escenario, donde se veía a Isabel, Mayte, Fernanda y a Yuri, muy elegantes y sonrientes; sin duda ya se veía el toque de la jarocha en detalles como éste.

Vestidas de gala en blanco y plata las cuatro cantantes comenzaron con toda la energía a su máximo interpretando "Qué te pasa" y "No puedo dejar de pensar en ti".

"Llegamos, llegamos, arriba las ‘chochenteras'", gritó Fernanda antes de dar paso al momento de Pandora con el tema Con tu amor.

"Qué bonito es esto, qué bonita noche nos están regalando con su presencia, no se pueden imaginar lo que es para un artista ver este lugar como está, es resultado de mucho trabajo y esfuerzo el que nos acompañen esta noche, muchas gracias, aquí tiene permiso de hacer todo, cantar bailar, gritar, de todo", expresó nuevamente Fernanda.

Desde el escenario las Pandora identificaron a varios de sus amigos, como Mariano Osorio, Maca Carriedo, Odín Dupeyron, Fernanda Familiar, Mimi y Manuel Mijares, a quien manifestaron su amor y admiración bromeando con él durante toda la noche.

"Para que veas lo que se siente estar ahí estar sentado y yo acá arriba", expresó Fernanda señalando a Mijares mientras Isabel agregaba, "gracias a Emmanuel y Mijares por prestarnos el Auditorio por segunda ocasión".

En este bloque se pudo escuchar temas que fueron éxito en los inicios de Pandora, "Cuando tú no estás", "Como una mariposa", "Sólo él y yo". Con un nuevo y espectacular cambio, un vestido largo en tonos agua, Yuri desató el furor con "Es ella más que yo".

"Antes del show platicábamos que cuando hacemos lugares como el Auditorios, ustedes nos recuerdan de dónde venimos, nos recuerdan que todavía estamos vigentes, completas y cantando", declaró Yuri antes de seguir con Déjala y Amiga mía.

El momento bohemio se anunció con la proyección de un video muy mexicano que mostraba a las cuatro coronadas con flores o vestidas de charro, caminando entre agaves, entonces aparecieron ataviadas en elegantes vestuarios en negro para interpretar "Yo te pido amor", al final del tema hicieron gala de la potencia de su voz, al cantar a cappella el estribillo del tema, haciendo vibrar el recinto por lo que recibieron una ovación.

"Dijimos, vamos a cantar para que vean que no es playback. Yo siempre digo que las que tiene bonito cuerpo no cantan y las que cantan no tienen bonito cuerpo, nosotros estamos muy tapadas", bromeo Yuri.

Pero las pandoras le siguieron la corriente comenzando con Isabel que se definió como "gordibuena" y aclaró que eso no quiere decir que no se cuide.

Mayte se puso seria y contó que Yuri les dijo que cuando cantaba la siguiente canción, sentía que la escuchaban arriba, entonces juntaron dos temas que van por el mismo camino, "porque los que creemos en él (Dios) no podemos vivir sin él"; entonces las cuatro cantaron Sin él y Quién eras tú, acompañadas únicamente de una guitarra, un bajo y una caja.

José José se hizo presente con el homenaje que Pandora y Yuri hicieron por separado. Primero fueron Isabel, Mayte y Fernanda con la canción "Lo que no fue no será", mientras se proyectaba la imagen del "Príncipe de la Canción" para que pudieran cantar con él.

Después Yuri recordó que cuando tenía 11 años fue a ver a José José para que le diera un consejo, él aún cansado de haber regresado de una gira la recibió y le dijo: que tu sencillez sea lo único que opaque tu talento.

"Quiero hacerle un homenaje como sólo sé hacerlo", fue entonces que Yuri demostró la gran cantante que es al interpretar "El triste" y nuevamente puso de pie a los presentes.

El Auditorio Nacional se cimbró cuando las 10 mil almas ahí presentes cantaron "¿Cómo te va mi amor?", provocando lágrimas en las Pandoras, y "Maldita primavera".

Una broma sobre la edad, en el que hizo referencia a Mijares como el más veterano de su generación, provocó que la gente pidiera que subiera a cantar con Yuri, cuando él se levantó de su butaca y caminó hacia el escenario la gente aplaudió. Mientras le eran colocados unos monitores, Yuri contó que Mayte le confesó que ella terminó con Mijares porque pensó que andaba con ella, entonces la aludida salió a escena para defenderse y Mijares sólo atinó a sonreír.

La gente que asistió a este concierto tuvo como regalo ver y escuchar a Mijares y a Yuri cantar "Acompáñame". Los duetos siguieron con Yuri, pero de manera virtual, fue así que hizo acto de presencia Carlos Rivera y Natalia Jiménez.

Habían pasado más de dos horas de show, así que las cuatro volvieron a estar juntas en escena, para dar un gran cierre a un gran concierto, así que las cantantes comenzaron con algo romántico como "Alguien llena mi lugar" y "Esperanzas", para después organizar la fiesta con "Hombres al borde de un ataque de celos" y "Nadie baila como tú", para terminar el show como iniciaron, con la energía a su máximo.