Ricky Martin no descarta integrarse a la política

Ricky Martin sigue mostrando interés por las causas sociales, y luego de formar parte de las más recientes protestas en Puerto Rico, ahora no descarta integrarse a la política.

A pesar de que por ahora Ricky prefiere seguir enfocado en su carrera como cantante, el boricua dejo claro que en algún momento podría contemplar esa posibilidad.

“Yo he hecho tanto con la política desde aquí, desde el escenario, yo creo que el poder de convocatoria que me da mi música es una herramienta que aprovecho para hablar de cosas que me preocupan y que siento que el público tiene que entender… Para entrar a la política no puedo decir que no, nunca lo haré, porque sabemos de hoy, no sabemos de mañana, he podido conseguir tantas cosas con la música que tienen mucho que ver con cambio social, inclusive con leyes que hemos eliminado o hemos creado para proteger a victimas de la trata, es mucho trabajo, pero no sé, no creo que yo entre a la política por ahora”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Por último, y cambiando radicalmente de tema, el artista reveló que este año regresará al mundo de la actuación. “Tengo un proyecto bien interesante para finales de este año, lo acabo de firmar, pero ya verás, vamos a hablar con calma, es un proyecto bien lindo”.

De esta forma, Ricky Martin dejó en claro que por ahora únicamente estará concentrado en la promoción de su más reciente sencillo titulado “Tiburones” y la preparación de su tour mundial.