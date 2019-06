Ricky Martin, en contra de proyecto de libertad religiosa en Puerto Rico

Ricky Martin se manifestó a través de las redes sociales para declararse en contra de la Cámara de Representantes en Puerto Rico luego de que se aprobara el proyecto de ley que establece la llamada libertad religiosa, misma que permite a los empleados de gobierno a no atender a los ciudadanos si entienden que va en contra de sus creencias o sus convicciones religiosas.

Junto a una imagen de la bandera LGBTT, el cantante expresó: “Mientras el mundo llama a la equidad, al respeto a la diversidad y a la defensa de los derechos humanos, la Cámara de Representantes y el Gobernador de Puerto Rico impulsan una medida que revierte todo lo anterior para consentir la separación, el prejuicio, el odio y la falta de respeto a la individualidad. Lo hace bajo una premisa que tergiversa el derecho constitucional a no discriminar por raza, sexo o creencia, y en su lugar, justificar una protección irracional a las convicciones religiosas de los empleados del Gobierno. De hecho, como miembro de la comunidad LGBTT me uno al coro de voces que afirman que nunca ha habido un consenso entre nuestra gente LGBTT para validar o legalizar el discrimen en contra nuestra”.

Acto seguido, el intérprete de “La vida loca” destacó: “El Proyecto de la Cámara 2069, radicado por petición del Gobernador Ricardo Rosselló e impulsado por la Representante Charbonier, no es otra cosa que abrirle la puerta al odio hacia todo aquel o aquella que no comparta una misma ideología, que pertenezca a la comunidad LGBTT, o que incluso no sea del mismo color de piel, entre tantas otras manifestaciones discriminatorias. La libertad religiosa implica respetar al otro de la misma manera que respetamos a los demás. Como defensor de los derechos humanos y miembro de la comunidad LGBTT, me opongo vehementemente al proyecto de libertad religiosa, el cual nos atrasa como sociedad y nos proyecta ante el mundo como un país retrógrado, e incapaz de guardar el derecho básico a la individualidad. Este proyecto no es representativo del Puerto Rico que todos amamos, defendemos y al que aspiramos. Hacemos un llamado al Senado y al Gobernador Ricardo Rosselló para que no aprueben este proyecto que es una puerta abierta al odio y al discrimen”.

Tras este mensaje, diversas figuras públicas y artistas han brindado su total respaldo al cantante puertorriqueño, quien desde hace varios años confirmó su orientación sexual y ahora goza de un matrimonio feliz junto al pintor Jwan Yosef.