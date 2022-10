Ricky Martin aplaza de nuevo la fecha de su audiencia, revela su sobrino

Ciudad de México.- Sigue el proceso legal entre Ricky Martin y su sobrino Dennis Sánchez.

Esta vez, Sánchez compareció ante el Tribunal de San Juan en Puerto Rico tras el aplazamiento de la audiencia por segunda ocasión sobre la orden de protección que el cantante interpuso.

A pesar de que el sobrino de Martin no quiso dar declaraciones a la prensa a su salida del juzgado, dijo que desea ser más abierto sobre la situación que está viviendo.

Se reserva sus declaraciones

“Realmente no puedo dar comentarios, me encantaría poder hablar contigo, pero no puedo, pero entiendo tu trabajo”, dijo en primera instancia el joven ante las cámaras del programa La Comay, de la cadena Teleonce, en Puerto Rico.

Mientras la reportera le insistía en conocer su versión, el joven replicó: “Te puedo decir que vengo a presentar una moción… la visita se movió por segunda vez para el 10 de noviembre”.

Por otra parte, en la misma emisión se dio a conocer la presunta declaración que presentó Dennis contra el intérprete de “María” en la que describe la forma en que supuestamente tuvo un encuentro sexual con Ricky Martin, cuando cumplió 11 años, mientras se encontraban en el Teatro Marquis en la ciudad de Nueva York, en junio del 2012.

Hasta el momento, el cantante boricua ni sus representantes legales han emitido alguna declaración con relación al respecto del cambio de fecha de la audiencia en la que Ricky busca proceder legalmente contra su sobrino.

