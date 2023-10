Ricky Martin, Pitbull y Enrique Iglesias inician gira

Tijuana BC.- El pasado sábado, los artistas globales Ricky Martin, Enrique Iglesias y Pitbull, iniciaron su esperada gira de arena – The Trilogy Tour – en el Capital One Arena de Washington, D.C.

Cabe destacar que esta es la primera vez que estas superestrellas comparten el escenario, cada uno ofreciendo presentaciones únicas acompañadas de una impresionante puesta en escena. Pitbull inició con su reconocida lista de éxitos, incluyendo "Fireball", "Time of Our Lives" y "Give Me Everything".

Enrique Iglesias mantuvo la fiesta en el escenario con su catálogo legendario que abarca su carrera, interpretando canciones como "I Like It", "Bailando" y "El Perdón".

Rotundo éxito

La noche concluyó con rotundo éxito cuando Ricky Martin interpretó un repertorio compuesto por sus grandes éxitos incluyendo canciones como "Vente Pa' Ca", "La Mordidita" y "Maria".

La inolvidable noche musical entregó una emocionante mezcla de sus éxitos más grandes de sus respectivas carreras, con influencias de reguetón, pop, música dance y electrónica, todo respaldado por una producción de clase mundial y visuales de última generación.

Producida por Live Nation, la gira de 25 ciudades continúa con dos noches en Toronto, ON, en el Scotiabank Arena, y luego prosigue con paradas en toda América del Norte en Boston, Nueva York, Chicago, Detroit, Miami, Houston, Phoenix, Los Ángeles y más, antes de terminar en el Rogers Arena de Vancouver el 11 de diciembre. A continuación, se muestran las fechas completas de la gira próxima.

Variedad de paquetes

La gira ofrece una variedad de paquetes VIP para que los fanáticos lleven su experiencia de concierto al siguiente nivel.

Los paquetes varían, pero incluyen una invitación al salón VIP previo al espectáculo, un póster exclusivo de la gira VIP, un artículo de regalo VIP especialmente diseñado y más. Para obtener más información, visita vipnation.com.

Para obtener información adicional sobre la gira y para comprar boletos, por favor visita ticketmaster.com.